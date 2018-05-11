英国拟对日立参建核电站项目扩大支援

（早报讯）英国政府就日本的日立制作所在英国计划建设核电站项目提出建议，提出了全额提供业务所需的约2万亿日元（244.60亿新元）贷款的让步方案。由于安全标准的强化等原因，该项目的总事业费预计膨胀至约3万亿日元。

日本经济新闻中文网11日的报道说，此前作为援助措施，英国政府仅承诺提供约1万亿日元的贷款，但将改为直接融资等，以推动商业化。日立将在5月底判断能否继续推进项目。

日立会长中西宏明5月3日在伦敦与英国首相特蕾莎·梅举行了会谈，要求英国政府扩大支援。按以往方案，针对达到2万亿日元规模的借款，日英两国政府承诺各承担一半融资，计划向两国的民间金融机构筹集。而按照让步方案，2万亿日元将全部由英国方面筹措，将减轻日本方面的资金负担。

英国政府提出的方案似乎还包含了该国政府的直接融资。政府融资与民间融资相比，具有能降低利息成本的优势，同时具有英国政府作为日立参与的核电站项目的后盾并彰显其参与程度的好处。此举意在推动顺利的融资和争取到出资者。

有分析认为，如果该项目流产，有可能对英国国民构成负担，因此2万亿日元融资显示出该国政府对维持项目的强烈意愿。根据英国政府提案，在达到3万亿日元的总事业费中，对9千亿日元采取出资的形式。其中3千亿日元计划由英国政府和当地企业联盟共同出资。

英国政府将在近期以文件的形式正式通知日立方面。鉴于此，日立将在5月下旬举行的董事会会议上最终敲定是否继续推进项目。日立还要求提高建设后的电力收购价格，但英国政府仍显示出难色。打算通过增加投融资来说服日立。

日立的英国核电站项目力争2020年代前半期投入运行。日立2012年斥资890亿日元收购了当地业务公司的全部股权，已经投入约2千亿日元，推进反应堆的设计和工程准备。已进入原定2019年的开工建设的最终阶段。

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