马国军警政首长支持民选政府

（早报讯）马来西亚大选结果出炉后，政府首席秘书阿里韩沙、国防卫队首长阿芬迪、警察总长弗兹及吉隆坡总警长马兹兰，同时表态支持人民投票选出的新政府。

分析员认为这次是马来西亚首次出现政党轮替，从投票日到首相马哈迪宣誓之前的时间谣言四起，布城等地区还有警察发生催泪弹驱散集会者。因此这些军警政首长表态支持民选政府有助稳定局面。

首相马哈迪周四前往国家皇宫宣誓就任之前，阿里韩沙就在推特发布他与阿芬迪、弗兹和马兹兰的合照，并表示他们四人将继续为人民服务、效忠王室、国家及人民选出的政府。

弗兹过后在记者会指出，警方将确保中央政府和州政府按宪法及法律移交政权。“截至目前并没有任何严重骚乱，警方保证将确保维持安全和公共秩序。警方呼吁民众合作及不要传播假消息。”

弗兹周四下午2时30分在布城，与阿芬迪和阿里韩沙开会，以确保政权顺利移交。他认为政权必须尽快移交，以免引起不必要的猜测及社会不安。“我们三人将尽快觐见国家元首，向元首报告我们的开会结果并尽快完成政权交接程序。”

至于警方将如何与新政府磨合，弗兹指出，警方是个专业单位，未来将继续依法履行职责，确保执法工作和人民安全受到保障。

弗兹也证实，周四凌晨2时至3时在布城出现民众聚集和燃放炮竹。他说，由于集会人数不断增加，警方为避免不愉快事件而使用水炮车驱散民众。

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