马国军警政首长支持民选政府

马来西亚警方周四凌晨发射催泪弹驱散在布城首相署附近的集会者。（星洲日报）
马来西亚警方周四凌晨出动水炮车驱散聚集在布城首相署附近的民众。（星洲日报）

（早报讯）马来西亚大选结果出炉后，政府首席秘书阿里韩沙、国防卫队首长阿芬迪、警察总长弗兹及吉隆坡总警长马兹兰，同时表态支持人民投票选出的新政府。

分析员认为这次是马来西亚首次出现政党轮替，从投票日到首相马哈迪宣誓之前的时间谣言四起，布城等地区还有警察发生催泪弹驱散集会者。因此这些军警政首长表态支持民选政府有助稳定局面。

首相马哈迪周四前往国家皇宫宣誓就任之前，阿里韩沙就在推特发布他与阿芬迪、弗兹和马兹兰的合照，并表示他们四人将继续为人民服务、效忠王室、国家及人民选出的政府。

弗兹过后在记者会指出，警方将确保中央政府和州政府按宪法及法律移交政权。“截至目前并没有任何严重骚乱，警方保证将确保维持安全和公共秩序。警方呼吁民众合作及不要传播假消息。”

弗兹周四下午2时30分在布城，与阿芬迪和阿里韩沙开会，以确保政权顺利移交。他认为政权必须尽快移交，以免引起不必要的猜测及社会不安。“我们三人将尽快觐见国家元首，向元首报告我们的开会结果并尽快完成政权交接程序。”

至于警方将如何与新政府磨合，弗兹指出，警方是个专业单位，未来将继续依法履行职责，确保执法工作和人民安全受到保障。

弗兹也证实，周四凌晨2时至3时在布城出现民众聚集和燃放炮竹。他说，由于集会人数不断增加，警方为避免不愉快事件而使用水炮车驱散民众。

LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息

热词 :

马来西亚大选2018 警方 弗兹