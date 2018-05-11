马国变天，新加坡“马劳”辞职回国

（早报讯）马来西亚周三“变天”后，一名在新加坡工作的“马劳”立即辞职回国，并表示就算卖鸡饭也可为新政府带来税收。许多网民纷纷询问其营业地点而准备前往光顾。

40岁的新山民众陈俊伟目前已经举家迁往新加坡。他周四晚上在面簿上载的辞职信写道：“我热爱的国家马来西亚刚刚‘乌巴’（换了政府）。我相信我回到我的国家，将有很多机会服务那里的人。”这样的辞职理由引来许多网民按赞和分享，甚至追问他的鸡饭档地点。

陈俊伟今日接受星洲日报电访时表示，网上流传的辞职信是他所写下，他辞职回国也是真的。他说，他在新加坡工作的电动脚车店已经批准他辞职。

陈俊伟说，他之前曾在新山从事饮食业，两年前才与妻子带着三名子女搬往新加坡，以方便子女在新加坡求学。

他表示，这次辞职并非一时冲动。他在这之前一直都有在考虑回流发展，如今换了新政府让他辞职的想法变得更坚定，所以马上就付诸行动。

他说，他的决定获得家人与朋友大力支持。但他五岁至九岁的两名儿子和一名女儿都还在新加坡求学，所以他们还不会举家搬回新山。他决定暂时两地来回，日后再做打算。至于返马后的打算，他笑说并非真的要卖鸡饭，而是计划与朋友在新山一带合股开中餐店。

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