韩国老人退休十余年后仍得就业

（早报讯）韩国有数百万名早已年届60岁正式退休年龄的老年人，仍被迫继续工作。此外，有45%以上的老年人生活在相对贫穷下，居经济合作与发展组织之冠。

71岁的朴载烈（Park Jae-yeol，音译）也属上述族群，理论上，他应在11年前退休，但他无法仰赖微薄的国家退休金渡日，因而不得不继续工作，负责将包裹送往高耸的公寓大楼。

朴载烈推著满车的棕色包裹盒，进入首尔一栋公寓的电梯。他因经常眯眼读看地址标贴上的蝇头小字，而致不断老化的两眼感到吃力。

朴载烈告诉法新社，他工作不休的“主要原因在钱”。

台湾中央通讯社引述法新社的报道说，儘管韩国位居经济合作暨发展组织（OECD）的已开发国家之列，但在社会快速高齢化的情况下，社会福利仍不足。

45%以上的韩国老年人生活在相对贫穷下，也就是以不及家户所得中位数一半的费用渡日；而经合组织在这方面的平均比例为12.5%。

3月份公布的数据显示，韩国60多岁且仍从事经济活动者，无论是就业中或正在觅职，人数都多于20多岁的年轻人。

韩国平均每位妇女一生中所生育之子女数，去年创下1.05个历史新低，远低于2.1的替代率。

韩国2030年将面临“银色海啸＂来袭，届时65岁以上人口将占总人口的25%。

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