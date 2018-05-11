马哈迪将任命顾问 监督一马公司调查工作

（早报讯）马来西亚新首相马哈迪计划任命财政部的一名顾问，负责监督一个马来西亚发展有限公司（1MDB）被盗数十亿美元丑闻的调查工作。

路透社引述与马哈迪竞选团队密切合作的一名消息人士说，这位顾问将负责“重启一马公司的调查并收回资金”。第二个消息来源、一位议员说，马哈迪最快会在周六公布新内阁成员名单之后宣布这个任命消息。

路透社引述的消息人士要求匿名。

一马公司（1Malaysia Development Berhad）由前首相纳吉所设立。目前，包括美国在内的至少六个国家正在调查这家公司45亿美元（60.36亿新元）资金的盗用行为。纳吉的联盟在周三的选举中为马哈迪的反对联盟所击败。

美国司法部发起了一项刑事调查并提起民事诉讼，希望收回据称利用被盗的一马公司资金所购买的约17亿美元资产。

自2015年以来，该丑闻一直困扰着纳吉，因为有报道称，约有7亿美元的一马资金流入了他的个人账户。

纳吉否认自己有不法行为，马来西亚总检察长已说纳吉没有不法之举，说纳吉的资金是沙特阿拉伯王室的合法捐赠。

马哈迪选前已誓言，一旦当选，他将彻查这个丑闻，并将失踪的资金带回马来西亚。他周四说，如果纳吉犯了错，就得“面对后果”。

预计，马哈迪周六将任命十个主要部门的部长，其中包括财政、外交、国防和内政部。

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