金正恩真能坐自己的专机安全飞到新加坡吗？

朝美首脑会谈6月12日于新加坡举行，朝鲜领导人金正恩只能乘坐飞机前往会场。本月7日至8日，他曾搭乘专机“苍鹰1号”从平壤安全飞至辽宁大连，运行区间359公里，但新加坡距离平壤却有4758公里之远。

韩国《亚洲经济》报道，有分析认为，“苍鹰1号”是老旧机种，没有长距离飞行的经验，要飞到新加坡就需要中国的帮助。

据消息人士透露，“苍鹰1号”可能中途降落在中国添油再飞往新加坡，或租借中国的大型包机前往新加坡。

“苍鹰1号”是苏联制造伊尔-62客机的改进版“伊尔-62M”，该机型于1970年首飞，上世纪九十年代初停产，曾是当时世界上载客量最大的客机之一。它的最高时速可达每小时900公里，最大飞行距离约为9200公里。

从平壤到新加坡的距离约为4758公里。仅从数据来看，“苍鹰1号”的续航能力可以保证在不需要经停加油的情况下完成飞行。但该飞机太过老旧，且从未飞行过如此长的距离，因此无法排除出现差池的可能性。

下了飞机之后，金正恩需要乘坐的专用防弹车要如何运送到新加坡也是一个问题。访问大连时，他使用的是高丽航空的运输机（(IL-76）运送的防弹车。但该运输机的最长飞行距离还不到4000公里，难以直飞到新加坡。因此或将经停中国，再飞往新加坡。

因此韩国有意见称，金正恩日前前往大连与中国国家主席习近平会晤，可能是为了向中国寻求飞行帮助。

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