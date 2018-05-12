研究：口服抗生素可能增加肾结石风险

（早报讯）发表在最新一期《美国肾脏病学会杂志》上的一项研究说，口服抗生素可能增加患肾结石风险，且对儿童和青少年影响尤为显著。

新华社报道，论文作者之一、美国费城儿童医院泌尿科医生塔西安说，过去30年中，肾结石发病率出现大幅增长，在青少年和年轻女性中尤其明显。

塔西安率领的医疗团队调查了1994年到2015年间英国超过1300万人的健康档案，找到了对患肾结石前使用过抗生素的约2万6000人，将他们与另外26万人进行了对比分析，结果发现五类常见口服抗生素与肾结石有关，分别是磺胺（sulphonamides）、头孢菌素（cephalexin）、氟喹诺酮（fluoroquinolone）、呋喃妥英（nitrofurantoin）和青霉素（penicillin）。

结果发现，使用磺胺类药物的人群患肾结石风险是未使用抗生素者的两倍以上，青霉素使用者的患病风险则增加了27%。

研究人员认为，使用抗生素改变了人体内特别是肠道和泌尿系统的微生物群落，可能与引发肾结石有关。

研究显示，使用抗生素后的几年内患肾结石的风险最大，然后随着时间推移而减少。专家建议应谨慎服用抗生素，特别是儿童和青少年。

免费试阅14天