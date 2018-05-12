研究：父母是导致子女友谊破裂的重要因素

（早报讯）美国《家庭心理学杂志》发布的研究报告指出，父母的心理状况和养育方式可能是导致儿童友谊破裂的重要因素。

新华社报道，美国佛罗里达大西洋大学和芬兰于韦斯屈莱大学研究人员对1523名小一至小六的儿童与他们的父母的心理状况和养育方式进行调查。结果发现，父母出现抑郁症状会严重影响子女与同龄人的友谊。另外，这个年龄段的儿童与其好友吵架闹翻，一个很重要的影响因素就是父母的养育方式。

研究人员将养育方式分为行为控制型（如夜晚不许出门）、心理控制型（羞辱）和温暖型三种，并将父母心理状况与养育方式两者区分开来。

排除儿童自身社交能力不足可能造成的影响后，研究发现，父母抑郁和心理控制型养育方式会增加儿童友谊破裂的风险。有抑郁临床症状的父母，他们的子女同挚友友谊破裂的风险增加了104%，心理控制型养育方式也会使儿童友谊破裂风险增加，但没有前者比例大。

研究人员说，这两个因素对友谊破裂造成的影响均比儿童社交能力不足造成的影响大。

论文共同作者、佛罗里达州大西洋大学心理学教授劳尔森说，具有抑郁和心理控制型养育方式的父母会使儿童无法习得与人健康相处的方式，这可能对他们未来处理人际关系产生长期影响。

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