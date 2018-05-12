血含罕有抗体 澳男捐血60年救240万婴儿

（早报讯） 81岁的澳大利亚老翁哈里森的血液带有罕有抗体，可制针药预防新生儿溶血症，他献血六十年至上周五“收手”，红十字会估计他共救了240万名婴儿。

新生儿溶血症是母胎的恒河猴（Rhesus）血型相斥而引起的敏感症，这种亦称为恒河猴疾病（Rhesus disease）的敏感症可致胎儿贫血、脑损伤甚至流产，在1960年代以前年夺澳澳大利亚数千胎儿生命，面对此问题的孕妇概率高逾17％。

据香港《苹果日报》报道，哈里森（James Harrison）是遭逢大劫后得到此“异能＂，14岁时因肺病接受开胸大手术，获13人输血续命，血里自此带有Rh抗原，医生遂邀他执行特别任务，捐血浆提炼无法以人工制作的”Anti-D“针药，救助高危孕妇。

哈里斯21岁起每隔一周至数周捐血，60年来共计1100多次，捐得越密抗体也越多，自1967年以来炼制出300万剂Anti-D，受惠者包括亲女儿特蕾西和外孙。哈里斯说：”我救了很多人命，带了很多孩子到世上来，感觉非常好。“

1999年，哈里斯获得澳大利亚勳章嘉许，红十字会亦感谢他坚持多年，但他谦说：”捐血不过是我唯一的才能。“

澳大利亚捐血浆法定年限为81岁，哈里斯说：”若他们容许，我乐意捐下去。“与哈里斯拥有同样血液特质的澳大利亚人不到五十个，他希望早日有人打破他的捐血纪录。

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