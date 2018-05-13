巴黎市中心发生持刀袭击 一死四伤

法国巴黎再现恐袭！

法国警方12日晚表示，当地时间晚上9时许，巴黎2区的巴黎歌剧院附近发生持刀袭击事件，一名男子持刀袭击五名路人，造成至少一人死亡、四人受伤，其中两人伤势严重。袭击者已被警方现场击毙。

巴黎警方告诉媒体，已将伤者送医救治，袭击者身份及行凶动机目前仍不清楚。

目击者指袭击者行凶时曾高叫“真主伟大”，法国当局把今次事件当为恐怖袭击，反恐部门已接手领导调查今次事件；而回教极端组织“伊斯兰国”（IS）已经出面声称为攻击的幕后主使。

IS宣传喉舌阿马克通讯社在周日凌晨发声明，指施袭者是IS的“士兵”。声明指，以美国为首的联军将IS逐离伊拉克和叙利亚，IS呼吁支持者将联军的成员视为施袭目标，而该名刀手正是响应了IS的呼吁。

事发地点距离著名地标巴黎歌剧院只有几百米，由于当时正值周末夜晚，附近酒吧及餐厅都有不少人。从现场片段所见，大批路人争相走避，一名男子身上染血躺在路口，未知是袭击者或是遇袭路人。大批警员已到场戒备及封锁现场调查。

据报道，事发后，警方封锁现场，一些持枪警察在附近维持秩序，不时有警车及救护车驶入。

法国政府谴责这次袭击，并赞扬警员冷静和迅速制服袭击者。总统马克龙在社交网站留言，称法国不会屈服于自由的敌人，也赞扬警员将恐怖分子射杀；不过极右翼领袖玛琳勒庞表示，法国人民不再满足于听取评论，他们需要看见对抗恐怖主义的实际行动。

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