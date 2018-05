印尼东爪哇省泗水(Surabaya)的一间教堂今天(13日)早上发生炸弹爆炸,造成至少一人死亡。

据印尼电台Suara Radio报道,炸弹相信是在圣玛利亚教堂大门被引爆。

一名教堂附近的居民告诉上述电台,他在今早6时30分听到巨大爆炸声响,冲凉后到门外看到五辆救护车已经赶到现场,教堂大门已被烧毁。

网上流传的事发现场视频及照片显示,至少三人受伤卧倒在地,一名男孩躺在血泊中,教堂外的道路已被封。

有报道称,泗水的另一间GKI Diponegoro教堂也在今早遭到袭击。

