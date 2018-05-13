马哈迪：新内阁不超过30个部门

（早报讯）马来西亚首相马哈迪今天表示，正在组建的新内阁不会超过30个部门。他明天将召见所有内阁部门的秘书长交代组阁事宜。他说，打击贪污是新政府施政的重中之重。

马哈迪今天接受马来西亚广播电台（RTM）访问时说，新政府的管理政策将着重于打击贪污。他说，政府也将进行经济绩效评估，包括确认国家债务的实际数额。

马哈迪之前表示将优先组建一个涵盖10个主要部门的小型内阁。这些部门包括财政部、内政部、国防部、教育部、乡村发展部、经济部、工程部、交通部、多媒体科艺部及外交部。

马哈迪昨天已宣布，公正党主席旺阿兹莎将出任马来西亚首位女副首相，土著团结党主席慕尤丁将出任内政部长、民主行动党秘书长林冠英出任财政部长，国家诚信党主席莫哈末沙布出任国防部长。

马哈迪也强调，新政府将会履行百日新政的承诺，包括废除消费税以及推行援助特定目标群的汽油津贴机制。“马来西亚有足够收入解决取消消费税造成的经济损失。”他说，政府尚未拟定新的汽油补贴机制，因此将暂时沿用现有机制。

针对媒体报道自由，马哈迪说，前朝政权让媒体感受限制，新政府因此不会限制媒体报导，但政府不允许造成紧张局势的新闻出现。他说，希望联盟最高领导层的决定将采取少数服从多数制，因为不可能所有决定都能达成共识。

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