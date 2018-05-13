被拆的韩国对朝扩音器 竟是声音传不到朝鲜的“不良产品”

韩国《中央日报》13日报道，受到韩国前总统朴槿惠执政时期对朝扩音器项目不正之风牵连的现役上校及国会议员助理、中间人、业者等20人被控上法庭。他们向韩国军方交付的扩音器所发出的声音，被爆质量差，在朝鲜境内都很难听到。

首尔地方检察厅防卫项目调查部表示，通过动员中间人而中标规模166亿韩元（约2079万新元）对朝扩音器项目的音响制造企业INTER-M.代表赵某、为业者提供方便的前韩国国军心理战团长权某（48岁，上校）以及两名中间人，共四人因涉嫌以欺诈方式妨碍执行公务、滥用职权、斡旋受贿而被起诉。

今年2月，韩国检方应监察院的要求展开长达三个月的调查后发现，INTER-M.的扩音器竟是并未达到韩国军方所要求的“10公里可听距离”的“不良产品”。

以板门店为例，板门店与朝鲜开城的直线距离达10公里。但据报道，韩国军方在白天、夜间以及凌晨三个时段测试了这些扩音器的性能，发现扩音器的传话距离最多只能达到5公里。

调查也确认，韩国国军心理战团的部分相关人员对INTER-M.的扩音器给予了有利技术评价，并且存在接受中间人请客吃饭、交易INTER-M.股票等违法行为。为了使扩音器达标，韩国军方只在噪音较小的夜间对扩音器性能进行评估，合格标准也因此降低。

韩国的对朝扩音喊话曾一度暂停，但在2015年8月韩朝非军事区（DMZ）发生“8·10地雷事件后”后，韩国政府为了强化对朝心理战，再度启动对朝扩音器喊话。

上个月27日，韩国总统文在寅与朝鲜领袖金正恩签署《板门店宣言》后，韩国军方已于本月4日在非军事区拆除所有的对朝扩音设备。

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