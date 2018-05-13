马国大选得票率：希盟约获五成选票

（早报讯）马来西亚第14届大选落幕，赢得中央政权的希盟得票率约50%，国阵32%，伊斯兰党18%。

据《星洲日报》报道，由人民公正党、民主行动党、国家诚信党及土著团结党组成的希盟共获得568万5252张选票。巫统为首的国阵则获得362万4921张选票，伊党204万3159张。

2013年大选时，当时由公正党、民行党及伊党组成的民联获得562万3984张选票，得票率约50.9%。国阵当时则有523万7699张选票，得票率约47.4%。

当时民联得票率突破50%，但由于选区划分的关系而仅赢得89个国会议席，因此无法拿下中央执政权，国阵则获得133个国会议席并继续执政。

按照得票率来分析，希盟这次成功稳住民联时期的支持率，选前不被看好的伊党也成功守住马来基本盘，国阵则因流失大量支持而败选。

希盟本届大选拿下113个国席，国阵赢得79席，伊党18席，沙巴复兴党八席，独立人士三席及沙巴团结党一席。

另外，雪兰莪已成为希盟的政治堡垒，得票率达到65%，远远抛离国阵（19%）及伊党（16%）。曾是国阵堡垒的柔佛也一举被希盟攻破，希盟得票率有59%，国阵则跌至33%，伊党8%。

沙巴也出现同样情况，巫统前副主席沙菲益成立的沙巴复兴党及希盟成功获得67%选票，国阵32%，伊党1%。

被视为国阵定存州的砂拉越也出现动摇。国阵虽然获得40万3259张选票，但得票率已经下跌至53%。希盟拿下34万8803张选票，得票率46%。伊党只得10万591票。因此将在两年内举行的砂拉越州选，国阵守土时将面对希盟的强力挑战。

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