新方法可准确检测花生过敏

（早报讯）花生是最常见的食物过敏原。英国医学研究委员会宣布，成功研发出一种新型血液检测方法，判断花生过敏的准确率高达98%，且不会引起过敏性休克等不良反应。

新华社报道，目前常用于筛查食物过敏的方法是皮肤点刺试验和血清免疫球蛋白E检测，但可能出现假阳性或过度诊断。为进一步获得更加准确的结果，往往还需采取口服食物激发试验，存在引发严重过敏反应的风险。

负责此项研究的伦敦大学国王学院医学博士桑托斯认为，传统方法集中于检测抗体，效果并不理想。这种名为MAT的新型检测方法则重点观测与食物过敏密切相关的肥大细胞。

研究人员将花生蛋白添加到肥大细胞中，肥大细胞可以识别血液中的免疫球蛋白E并在其介导作用下活化，产生与过敏反应相关的生物标志物，从而被检测出来。

桑托斯介绍说，他们提取174名儿童的血样，其中73人对花生过敏。研究人员用新方法进行了测试，“测试结果非常准确，一旦检测结果呈阳性，就可以确定过敏”。活化的肥大细胞数量越多，过敏反应越严重。

此项研究的报告已发表在美国《变应和临床免疫学杂志》上。报告显示，相比口服食物激发试验必须在过敏专科医护人员监测下进行，这种新型检测方法不仅安全准确，而且费用也更加低廉。

研究人员认为，这种新型检测方法还可应用于其他食物过敏的检测，比如牛奶、鸡蛋、芝麻、坚果等。此外，制药企业也可以利用这种方法，在临床试验中监测及评估患者对药物的过敏反应。

花生过敏可引发面部和喉咙肿胀，严重时可致死亡，因其潜在的危险性及全球不断增加的发病率而日益受到关注。

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