日美首脑拟在美朝首脑会谈前后连续会晤

（早报讯）在下月12日于新加坡举行的美朝首脑会谈前后，日本首相安倍晋三与美国总统特朗普拟连续举行会谈，日美两国政府已就此展开协调。日本政府相关人士13日透露了这一消息。

共同社指出，日美首脑在约一周的时间里连续会面的做法实属罕见，此举意在为实现朝鲜完全无核化而紧密合作。日本将向新加坡派遣联络小组，为美朝会谈的成功提供支援，并希望能推进朝鲜绑架日本人问题的解决。

6月8、9两天在加拿大召开七国集团（G7）峰会期间，两位首脑将举行会谈。还设想特朗普在美朝会谈返程时访问日本，向安倍介绍会谈结果。日本似乎也有意通过美国加强对朝鲜无核化进程的参与。

据相关人士称，安倍在加拿大的会谈上将再次要求特朗普于美朝首脑会谈时，敦促朝鲜劳动党委员长金正恩解决绑架问题。此外还将确认要求朝鲜“完全且可验证、不可逆的”废除包括核武器在内的所有大规模杀伤性武器以及所有射程弹道导弹的方针。相关人士称“特朗普的访日尚未决定，但发生什么都并非不可思议”，透露有意和美方进行协调。

朝鲜中央通讯社12日发表评论称绑架问题“已经解决”，谴责安倍政府在阻碍“朝鲜半岛的和平进程”，是“幼稚且愚蠢的”。日本则认为既然朝鲜主张地区和平，那么解决绑架问题和撤除中短程导弹必不可少，欲显示日美团结不会被朝鲜所动摇。

派遣联络小组是为了推动美朝会谈取得成功，同时也是为了推进信息收集。如果特朗普暂不访日，小组将听取美方关于结果的说明。

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