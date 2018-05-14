施压亚航取消大选航班？航空委彻查指控

（早报讯） 亚航（AirAsia）集团首席执行员东尼·费南德斯昨天揭露马来西亚航空委员会（Mavcom）曾在大选前施压亚航取消航班，引起瞩目。紧接着，该委员会表明将调查费南德斯的指控。

据当今大马报道，航空委员会昨晚发文告说，费南德斯的指控非常严重，“将马上展开调查”，并将让公众知道调查的进展。

报道指出，马来西亚大选前夕，亚航提供机票降价和增加航班等优惠，鼓励更多人回家投票。不过，投票两天前，费南德斯却大赞时任首相纳吉以民为先，还特别以国阵主题的飞机接送纳吉从沙巴返回吉隆坡，引来网民非议。

大选落幕后，费南德斯昨天上载另一段视频阐明背后的原因。他解释，亚航增加投票日（5月9日）的航班和提供优惠，再加上亚航X（Airasia X）主席拉菲达替希盟站台，引起了时任国阵政府的不满，还向他施压。

据费南德斯所说，时任国阵政府除了要求亚航革除拉菲达的职位，航空委员会还传召亚航代表，要求亚航取消投票日当天新增的航班。

费南德斯说，亚航当时共增加120个航班，可载送额外的2万6000名选民回乡投票。不仅如此，他还表示，当时亚航还特意降价，半岛内的航班只收费99令吉（约33新元），而从半岛飞赴东马则收费129令吉。

费南德斯说：“航空委员会在24小时内传召我们，并要求我们取消上述所有航班。这让我们面对极大压力。我们不要放弃拉菲达，我们还要保住新增的航班，并要以廉宜价钱送人民回家（投票）。”

费南德斯称，在沉重压力下，他愚蠢地以为拍摄一段赞扬纳吉政府的短片，再加上以国阵主题飞机接送纳吉，就能安抚纳吉政府的不满。

较早前，公正党副主席蔡添强、土著团结党麻坡国会议员赛沙迪和拉菲达相继为费南德斯打抱不平。他们表示，费南德斯受到国阵施压才表现异常，并吁请大马人切勿错怪费南德斯。

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