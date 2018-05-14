韩军：朝鲜尚无准备爆破核试验场迹象

（早报讯） 韩国军方有关人士今天表示，在距离朝鲜预告的关闭丰溪里核试验场日期还有10天之际，出入核试验场的人员和车辆规模与平时差不多，尚未观察到朝鲜正式准备爆破坑道的迹象。

美国《华盛顿邮报》10日报道称，丰溪里核试验场内的建筑物被拆除。对此，该人士表示，根据4月27日韩朝首脑会谈以来拍摄的商业卫星照片，并未识别到核试验场内的建筑有消失迹象。

该人士说，目前只发现推测为3号坑道内的电线被拆除，3号坑道是丰溪里四个坑道中唯一可以随时进行核试验的坑道。他还表示，丰溪里过去也进行过多次核试验，因此无需从他处获取炸药和爆破装备，关闭核试验场的准备时间无需太长。

朝鲜外务省12日发表新闻资料称，朝鲜将于23日至25日期间考虑天气情况择日举行丰溪里核试验场关闭仪式，具体将在炸毁核试验场所有坑道并封闭入口后，按顺序拆除所有观测设备、研究所和警备区分队建筑。

专家认为，朝鲜按照上述方式关闭核试验场后，丰溪里核试验场将无法继续使用，但在不采集核物质样本的情况下完全关闭核试验场，将无法准确掌握朝鲜过去六次核试验的相关信息。

韩国政府消息人士也表示，核试验场关闭后将难以验证朝鲜是利用钚、铀还是氢弹进行核试验。

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