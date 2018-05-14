马国前朝政府相关企业股价下跌

（早报讯）马来西亚经历史上首次的政党轮替后，今天是股市开市的第一天，多个与前朝政府相关的企业股价下跌。不过，一些与希盟有关系的个人企业，其股票则上涨。

马股富时隆综指（KLCI）开市后，最初下挫，随后又回升。这显示股市对首相马哈迪上台所采取的一系列措施有信心，其中包括成立5人国家元老精英委员会，以及承诺亲商。

由于希盟胜选后，把上周四及周五列为公假，加上周三原已被列为公假，股市连续休市3个交易日，今天才恢复交易。

雀巢（Nestle）的股价上涨6令吉，至141令吉60仙，而英美烟草（BAT）则上涨3令吉80仙，至26令吉50仙。马国首富郭鹤年成立的PPB集团（PPB Group）则上升84仙，至20令吉。郭鹤年也是国家元老精英委员会的成员之一。

此外，马哈迪次子莫扎尼的光纤缆制造商Opcom公司，其股价上涨50仙，至90.5仙。

乔治肯特集团（George Kent）则是开市以来，损失最惨重的企业。其股价下跌1令吉18仙，至2令吉76仙。其主席陈溪福（Tan Kay Hock）是前首相纳吉的高尔夫球球友。

其他蒙受惨重损失的企业有金务大（Gamuda）、马来西亚机场控股公司（Malaysia Airports Holdings）、MY Eg服务公司、亚通集团（Axiata Group）和联昌国际集团。金务大股价跌了78仙，至4令吉32仙，而MY Eg服务公司则下跌77仙，至1令吉81仙。

MY Eg服务公司过去与国阵政府关系密切，获得各种与考车制度、驾照更新等相关的合约。

亚航集团（AirAsia Group）今早的股市交易也下跌了10%。该集团执行长东尼费南德斯昨天称，因受到国阵政府施压，而被迫在大选前公开力挺纳吉。

其他股价下滑的企业还有环城控股（Lingkaran Trans Kota Holdings）、与砂州元首泰益有关的砂州日光（Cahya Mata Sarawak）、吉隆甲洞集团（Kuala Lumpur Kepong），以及AQRS合伙企业（Gabungan AQRS）。

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