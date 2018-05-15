调查一马案不力 马反贪会主席重返总检察署

（早报讯）马来西亚前反贪会主席祖基菲里阿末昨日辞职后，今日重返总检察署上班。

马国媒体报道，祖基菲里阿末上午8点15分抵达总检察署位于布城的总部办公室时，看到在场守候的媒体人员，向他们挥手打招呼。

现年50岁的祖基菲里原本是总检察署的司法官员。他在2016年10月1日调任反贪会主席，任期原本至2021年7月31日。

不过，希盟掌权后，新任首相马哈迪指责反贪会在祖基菲里领导下调查一马公司案不力。

昨日，祖基菲里辞去反贪会主席职，并重返总检察署服务；目前尚不清楚他在总检察署的职位。

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