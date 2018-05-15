东京奥运开幕式门票 最高拟定价3500元

（早报讯）日本东京将于2020年举办奥运会和残奥会，共同社引述相关人士报道，东京奥运与残奥会组委会考虑的普通门票价格方案为：奥运会开幕式最高28.8万日元（约3500新元），赛事方面田径最高为10.8万日元（约1300新元）。

至于残奥会开幕式的门票，最高为14.41万日元（约1800新元），比赛项目中田径和游泳最高为6500日元（约80新元）。奥组委将在15日召开的门票销售战略相关专家会议上就此进行讨论。

据相关人士称，上述奥运会开幕式最高票价与2012年伦敦奥运会几乎持平，而残奥会方面定价高于伦敦奥运时的约7万日元和2016年里约奥运时的约4万日元最贵票价。

奥组委除了通过低价门票吸引观众外，还希望高票价座位的销售能帮助提高残疾人体育的价值。预计奥运会和残奥会比赛项目的门票为2000日元起和1000日元起。

奥组委此前曾表示将设定多个价位确保更多人可以到场观赛，普通门票之外还考虑设定特殊票，包括小学生票1000至2020日元，家庭票每组3至4张、人均1600至6100日元，以及轮椅观众与同伴的套票。此外还计划面向富裕阶层设定配有特产与餐饮服务的“高端票”。

奥组委力争票价方案在7月召开的国际奥委会（IOC）理事会上获得通过，预计面向公众的销售将于明年夏季前后启动。

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