美司法部将获庭令 监管刘特佐游艇平静号

（早报讯）马来西亚首相马哈迪表示将开档重查一马案之际，美国加州中区法庭近期很可能批准美国司法部的要求，监管超级豪华游艇平静号。

当今大马引述彭博社报道指出，加州中区法庭法官费希尔周一（14日）表明，她很快就会发出庭令要求让司法部监管目前在印度尼西亚的平静号。

她不同意其判决有干预印尼法庭之嫌，并表示拥有平静号法定产权的马国富豪刘特佐和其信托人，大可透过其代表律师准备申请执行令（mandamus order），以便挑战其判决。

美国司法部指控，刘特佐等人盗用一马公司资金，购买这艘超级豪华游艇。今年2月，印尼警方和美国联邦调查局联合扣押平静号。

不过，印尼雅加达南区法庭却在4月17日宣判，美国联邦调查局与印尼警方的联合扣押“平静号”乃非法行为。法官拉末何表示，按照2006年相互法律援助法令，扣押应由法律与人权部负责，而非警方。

美国司法部表示，已根据印尼法律规定，在4月19日正式提出相互法律援助的要求。

这期间，美国司法部和平静号公司的代表律师同意，在充公诉讼持续审讯的过程中，将平静号出售，惟双方无法达成共识，到底平静号应该要在美国或地中海出售，才能卖到最好的价钱。

美国司法部要求，平静号要运送至美国监管，并且在北美市场出售，因为他们不信任平静号船员。

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