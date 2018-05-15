后悔没说出真相 凯利：巫统继续封建将灭亡

（早报讯）巫统在本届马来西亚大选兵败如山倒，巫统主席纳吉也宣布辞职谢罪。巫青团团长凯利说，他后悔自己在巫统出问题时，没告诉纳吉真相。

当今大马报道，凯利接受《亚洲新闻台》访问时说，他希望自己当初有告诉纳吉，在巫统开除了前署理主席慕尤丁和副主席沙菲益后，基层开始反对巫统。

他说：“我们没人要为众人利益而冒险（bell the cat）。慕尤丁被整肃，然后是沙菲益……没有人要承认，我们面对问题。那是我们的严重错误。”

他指出：“这不能再发生了，我们不应允许巫统领袖与现实脱节……如果我们继续保有封建思维，为了保护领袖而不让他知道真相，巫统将会灭亡（extinct）。”

在一马公司案爆发后，慕尤丁和沙菲益公开批评纳吉，结果双双在2016年遭革除党籍和内阁职位。

慕尤丁随后组成土著团结党，而沙菲益则创立民兴党。在5月9日的大选后，希盟成功入住布城，慕尤丁就任内政部长，而沙菲益则担任沙巴首席部长。

随着公正党实权领袖安华即将获释，凯利承认，国阵必须做好准备以在野党的身份，面对安华和马哈迪两个“巨人”。

他说：“马来西亚人已选择让这两名巨头领导我们，我们的挑战是，确保我们能扮演制衡政府的角色。”

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