马国前财长达因指政府债务沉重

（早报讯）马来西亚前财政部长达因透露，马来西亚目前承担高达亿万令吉的债务，一些是或有债务和隐藏债务，政府债务沉重，还有许多人不晓得要用多少年才可偿还完毕。

他深信，一旦谨慎落实政策和重塑信心，则马币令吉的汇率会随之上升。他指当务之急是重塑民众的信心及解决债务问题。

去年11月，时任首相兼财长纳吉在国会发表书面答复指出，2017年截至6月，马来西亚国债占国内生产总值（GDP）的50.9%，即6851亿令吉（约2200亿新元），其中高达96.7%（6624亿令吉）是国内债务。他说，3.3%或227亿令吉是岸外债务，而马来西亚债务情况属中等，仍维持在受控制水平。

候任财政部长林冠英说，他这几天查看国家财务记录时忍不住叹息，要恢复国家财政是“不简单任务”，但希盟既然获得人民支持，他承诺希盟一定会积极改善国家账目。

他昨晚出席槟州希盟在旧关仔角大草场举办的感谢选民大型政治讲座时说，虽然他是候任财长，但已与相关部门的官员见面，也发现账目内有许多不为人知的内容，但因为他仍未宣誓就职，所以还不便针对国家财政多谈。

今年3月，世界银行前经济学家林德宜告诉“透视大马”网站，若加上布城的贷款，马来西亚的国债迄今其实已近1亿万令吉。

他说，截至2017年9月，马来西亚中央政府的债务已达7000亿令吉，这尚未包括政府所担保的债务，而只是一马公司就已经超过2亿令吉。

他指出，根据可靠的经济估算，若中央政府的债务继续在国阵政府的领导下同持在过去10年同等的增长率，那在2021年国债将攀升超过1亿万令吉，并在2028年及2032年分别达到2亿万令吉及3亿万令吉的水平。

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