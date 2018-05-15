菲劳工不得赴科威特工作禁令部分解除

（早报讯）菲律宾总统发言人洛克15日表示，由于日前菲律宾与科威特已签署了旨在加强保护在科工作的菲劳工的协议，菲政府宣布部分解除菲劳工不得赴科威特工作的禁令。

新华社报道，洛克在当天举行的新闻发布会上表示，允许菲律宾技术工人和半技术工人前往科威特务工，预计禁令解除后将会有约2万名菲律宾人前往这一中东国家。

洛克同时表示，目前菲政府关于禁止向科威特派遣菲家政劳工的禁令仍然有效，但这一限制“最终也将会被解除”，前提是菲劳工部需要对国内家政劳工的招募流程进行改革。

今年以来，多则关于菲律宾女性劳工在科威特因不堪虐待或性侵选择自杀的报道在菲国内引发强烈关注。菲总统杜特尔特多次在公开场合表达不满，并于2月12日宣布禁止派遣菲劳工赴科威特工作，同时下令接回部分滞留在科威特的菲劳工。4月29日，杜特尔特表示，有关菲律宾人不得赴科务工的“临时禁令”将升级为“永久禁令”。

5月11日，菲律宾与科威特两国外长举行会谈，签署了旨在加强保护在科工作的菲劳工的协议。

菲律宾是劳务输出大国，约有1000万人在外务工，其中很多菲律宾人前往沙特阿拉伯、科威特、阿联酋等中东国家。据菲外交部统计，科威特目前大约有25万菲律宾劳工，大部分是从事家政服务的女性。

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