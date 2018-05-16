联合国安理会召开紧急会议讨论以巴局势

（早报讯） 联合国安理会15日在纽约联合国总部召开紧急会议，讨论当前紧张的以巴局势。

据媒体报道，当地时间5月14日，在加沙地带举行的抗议美国驻以色列大使馆迁馆的示威活动爆发冲突，造成大量人员伤亡。

联合国中东和平进程特别协调员姆拉德诺夫说，目前已有60多名巴勒斯坦人死亡，包括多名16岁以下的未成年人，另有1000多人受伤，死伤者绝大多数是“遭到实弹射击”。他呼吁冲突方立即停止暴力行为，防止局势升级。

与会国家代表当天均呼吁以色列避免滥用武力，同时强调“两国方案”是解决以巴问题的唯一选择，各方应尽快推动政治进程。

英法代表明确表示反对美国搬迁大使馆的行为。中国常驻联合国代表马朝旭说，中方反对针对平民的暴力行为，呼吁以巴双方特别是以方保持克制，避免局势进一步升级。俄罗斯代表称，俄方对某些国家频繁采取单边行动感到担忧，以巴局势目前陷入暴力循环，国际社会必须加大努力恢复政治进程。

美国代表黑莉指出，美国在搬迁大使馆前已明确表示，美国在最终地位问题和解决有争议的边界问题上均不持立场，批评“美国搬迁使馆引发暴力”毫无道理。她同时称，哈马斯长期煽动暴力，对以色列部队和设施进行冲击，这些行为不能忽视。

以巴代表当天应邀参会。巴勒斯坦常驻联合国观察员曼苏尔称，以色列的行为属于“战争罪”，他呼吁马上停止对巴勒斯坦人民的伤害，立即开展独立公正的调查并对肇事者追责。以色列代表达农则指责哈马斯持续煽动针对以色列的暴力行为，许多巴勒斯坦平民对以方的冲击都有哈马斯在背后操纵。

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