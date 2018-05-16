担忧国安受威胁 美参议员：中兴通讯不应是谈判筹码

（早报讯） 美国联邦参议员鲁比奥周二呼吁特朗普总统不要与中国达成任何协助中兴通讯公司恢复运营的协议。

据美国之音报道，鲁比奥当天在参议院院会上说：“如果真的发生（达成协议）的话，总统收到的建议就太糟糕了，这也是件非常糟糕的事情。这对美国国家安全将造成严重问题。”

中兴通讯是全球最大的电信设备制造商之一，不过该公司所生产的手机、网络设备等产品的核心零部件，高度依赖美国供应商。因违反美国对伊朗实施的出口禁令，美国商务部上个月下令封杀中兴，禁止美国公司向它出口电信零部件，期限七年。

不过，特朗普星期日在推特上说，他正在与中国国家主席习近平合作，设法让中兴通讯迅速恢复业务。有消息称，美中可能很快就帮助恢复中兴业务一事达成协议。作为交换，北京将取消对价值数十亿美元的美国农产品的关税。

鲁比奥表示：“这不是贸易议题，我们能和中兴以及他们的产品竞争……这里的问题是转让给中兴公司的科技将会如何被其它同样领域的企业使用，将如何窃取美国知识产权，然后最终取代美国。同时，中兴公司和他们的手机也被作为间谍活动、收集知识产权和其他行业商业机密的工具。所以它不应该是谈判筹码。”

鲁比奥还说，他希望特朗普不会将推文内容付诸于实际政策和行动。

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