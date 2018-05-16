科学家为蜗牛注射RNA 转移遭电击记忆

（早报讯）人体器官移植技术已相当成熟，但可曾想过记忆也可以移植？美国科学家从一些受过电击的海蜗牛身上，提取特定的核糖核酸（RNA），转移到一些未经电击的蜗牛，结果后者同样作出遭受电击时的防御性反应。这项研究或有助了解与治疗脑部疾病。

香港东网报道，加州大学洛杉矶分校大脑研究所的格兰茨曼研究细胞生物学及记忆学习已40年，他和他的团队早前找来一批海蜗牛，每20分钟在它们的尾巴施以一次轻度电击，总共施行五次，过了24小时后又再施行五次。这些电击令海蜗牛做出防御性收缩反射动作，平均长达50秒。

之后，研究人员从这些海蜗牛的神经系统中提取带有基因讯息的核糖核酸，注射到七只未受过任何电击的其他品种海蜗牛体内，同时间他们也将另一组没受过电击的海蜗牛的RNA，注射到另外七只没受过电击的海蜗牛作对照。

实验结果显示，前一组接受移植RNA的的海蜗牛，即使没被电击也会做出遭电击时的防御性尾部震动动作，平均长达40秒，而对照组的海蜗牛没这种反应。

神经科学领域研究一直认为，记忆是储存在神经元的突触中，但经过这次实验，格兰茨曼认为，长期记忆是储存在神经元的细胞体中。格兰茨曼表示，海蜗牛的细胞和分子发展过程，与人类非常相似，是次研究有助了解透过移植RNA，唤醒和恢复早老性痴呆症早期阶段休眠的记忆。

这项研究14日在神经科学学会的网上杂志《eNeuro》发表。

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