日本首季GDP两年多来首现负增长

（早报讯）日本内阁府16日公布的数据显示，日本今年第一季度国内生产总值（GDP）在去除物价变动因素后，环比下滑0.2%，换算成年率为下滑0.6%，九个季度以来日本经济首次呈现负增长。

中新社报道，造成此现象的原因是日本内需不振。具体表现为，受大雪和蔬果价格上涨影响，在GDP中占一半以上的个人消费有所下降。其次，住宅投资下滑2.1%。据分析，这是由于银行控制了用于租赁公寓的贷款，面向房屋租赁的投资出现停滞。此外，企业的设备投资减少0.1%，为一年来的首次下降。

另一方面，由于面向美国和亚洲的汽车等商品销路良好，出口增长0.6%，为三个季度连续增长。而面向亚洲的智能手机相关出口则出现下滑。进口增长0.3%，进出口增速均大大低于前一季度。

同时公布的2017年度实际GDP较上年度增长1.5%，连续三年保持增长，但距日本政府提出的增长1.9%的估算目标还有一定差距。

日本经济再生部长茂木敏充表示，虽然经济两年多来首现负增长，但日本经济缓缓复苏的基调没有改变。政府正努力持续改善就业环境、增加居民收入、刺激消费和促进企业扩大设备投资。但同时也要留意外部经济的不确定性等因素带来的影响。

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