马国警方搜查纳吉住家 只带走手提袋

（早报讯）马来西亚警方昨天（16日）晚上大规模出动到前首相纳吉位于大使花园的住家展开马拉松搜查，直到今天（17日）清晨仍未离开。纳吉的代表律师哈尔巴透露，警方没拿文件，反而带走不少手提袋、礼物和衣服等助查。

当今大马报道，哈尔巴在今天凌晨4点多离开纳吉住家，并向驻守在外的媒体表示，警方没告知援引什么法令调查，但他相信警方是在反洗黑钱法令下，展开调查。

询及警方是否带走文件，他说没有，并透露警方将带走一些手提袋，总共约两至三箱。

他说：“没有文件，只是有一些个人物品，不少手提袋和礼物等。手提袋和一些衣服，总共有两三箱。”

对于警方的搜查时间为何如此长，哈尔巴表示，这是因为纳吉的家很大，而警方仔细搜查每一个房间。

他说，纳吉和家人都很配合警方，而警方也专业地展开行动。

询及警方是否会逮捕任何人，他认为不会。他也透露，警方仍未告知是否会传召任何人助查。

对于警方是否充公任何珠宝或首饰，他重申警方只是带走一些个人物品。

在哈尔巴离开时，警方仍逗留在纳吉住家内，已熬夜搜查逾六个小时。

大批警员是在昨晚10点15分抵达纳吉的独立式洋房住家搜查，现场可见有约十余辆警车，其中一辆是警察卡车，即俗称“囚车”的“黑玛丽亚”（Black Maria）。

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