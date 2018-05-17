西城秀树病逝 终年63岁

曾唱出《YMCA》红遍亚洲的日本著名男歌手西城秀树，今天传来死讯，据日本媒体指，他是在横滨医院病逝，终年63岁。

西城秀树分別在2003及2011年中风，在两度中风后其健康已大不如前，虽然不良于行及口齿不清，但近年为家人仍坚持站台发放正能量，可惜他昨晚本地时间10点53分因心脏衰竭与世长辞。

西城秀树是广岛人，自小喜欢音乐，小学5年级就跟哥哥组乐团，高中时期他开始玩爵士乐，后来不顾家人反对前往东京发展，于1972年出道，70、80年代在日本歌坛红极一时，代表歌曲有《恋爱季节》《伤痕累累的罗拉》等，尤其“Young Man（Y．M．C．A）”大卖140万张，他设计的YMCA手势人人都会，这首歌不仅被哈林、林子祥翻唱过，连知名卡通人物小丸子姐姐，都深深为他着迷。

他2001年和圈外女友结婚，育有2子1女。2003年6月到韩国表演时首次中风，造成轻度语言障碍，经复健后重返歌坛，没想到2011年12月再度中风，造成右半身麻痺，靠运动、定期接受物理治疗复健。

西城秀树复健有成，2015年推出纪念60岁的专辑，去年10月举行演唱会，虽然行动不便仍力跳YMCA，不少粉丝看到他登上舞台都相当感动，同时将多年来录制NHK电视台的音乐节目及《红白歌唱大赛》的片段发行成DVD，纪念出道45周年，未料最后还是敌不过病魔。

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