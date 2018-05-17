安华：应重审讯蒙女案特警

（早报讯）昨天刚获释的公正党实权领袖安华认为，因蒙古女郎案而逃亡澳大利亚的马来西亚前特警西鲁应该回到马来西亚面对新的审讯。

安华接受澳洲媒体访问时表示，当年的审讯及法官对此案都“有所妥协”。他指法官当时拒绝传唤重要证人，简直可说是“藐视法律”。安华说：“最好的解决之道就是重审此案。”

时年28岁的蒙古女郎阿坦托娅2006年10月在雪兰莪州一处森林遭谋杀并遭人以军用炸弹炸尸，两名担任时任副首相及国防部长纳吉保镖的前特警阿兹拉和西鲁被控谋杀，纳吉的亲信阿都拉萨则被控教唆谋杀。

高庭经过159天审讯后，阿都拉萨较后获判无罪释放，阿兹拉和西鲁则被判死刑。阿兹拉和西鲁随即上诉。上诉庭2013年8月23日指承审此案的高庭法官屡被误导而宣判两名特警无罪释放。总检察署过后将此案上诉到联邦法院，联邦法院2015年1月12日宣判两名特警死刑。西鲁在终审下判前逃亡澳洲至今。

西鲁曾在庭上声称是“重要人物”指示自己杀害阿坦托娅，但他始终没有透露这名“重要人物”的身份。

由于阿都拉萨与纳吉关系密切，两名涉案特警又曾任纳吉保镖，因此当时盛传纳吉与妻子罗斯玛涉案。纳吉曾再三否认他和罗斯玛涉案，也曾当众发誓根本不认识阿坦托娅。

阿坦托娅死后，她的父亲沙里布、母亲阿妲斯卡，以及两名儿子孟沙盖和阿坦沙盖2007年6月4日入禀沙亚南高庭，要求阿都拉萨、阿兹哈、西鲁及马来西亚政府就阿坦托娅之死赔偿一亿令吉（约3380万新元）。

高庭2017年8月23日批准豁免政府被列为答辩人。阿旦都雅家属不满裁决并上诉。上诉庭今年3月批准阿坦托娅家属重新将马来西亚政府列为答辩人。这项判决让马来西亚政府必须出庭交代：为何政府无须为阿坦托娅之死负责。

阿坦托娅家属的代表律师珊姬表示，其当事人11年前就入禀此案，但案件至今仍无法正式开审。

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