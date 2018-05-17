韩外长：信任金正恩 相信朝鲜弃核承诺

（早报讯） 韩国外长表示，信任朝鲜最高领导金正恩，且相信朝鲜的弃核承诺。

韩联社报道，韩国外长康京和17日在国会外委会全体会议上回答议员提问，他表示尽管朝鲜对外承诺实现完全无核化，但朝美之间在弃核方法上存在意见分歧。

朝美在筹备首脑会谈的过程中就此进行了直接沟通，使韩朝首脑会谈达成的无核化协议经过朝美首脑会谈落实为具体弃核方案是韩美两国的共同目标。

有议员问是否信任朝鲜国务委员会委员长金正恩，康京和迟疑片刻后做出肯定答复。

该议员又问相不相信朝鲜的完全无核化承诺时，她表示与以往不同，这次是朝鲜最高领导人踏上韩国土地，与韩国总统举行的会谈上阐明了无核化决心。“当然（无核化）是需要验证的，但我们并没有陷入过度乐观怀有不切实际的幻想。”

被议员问及美国国务卿蓬佩奥日前所谓金特会可能要满足于“封存核武”，而非归结于“废弃核武”时，康京和回答已注意到蓬佩奥在接受某媒体访问时的相关言论，而韩美促朝“完全弃核”这一共同目标是坚定不移的。

康京和认为，永久、可核查、不可逆的无核化（PVID）和完全、可核查、不可逆的无核化（CVID）这两个表述只有语气强弱之别，归根结底是同一个意思。她评价称，对于核项目而言，拆除核试验场远比（以往）炸毁冷却塔更有意义。

康京和还表示，美军在韩半岛的存在是韩美同盟的要害所在，只要东北亚安全局势不发生剧变，就不能草率考虑裁减或撤走驻韩美军的问题，这种韩美同盟事务要在同盟内部讨论，目前情况下根本不考虑裁撤驻军。

被追问韩美两国可否通过协商撤离驻军时，她答，在谋求签订和平协定的过程中显然不具备讨论此事的条件，即便在建立永久和平机制后，也要兼顾东北亚的整体安全秩序。

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