在太阳系边缘首次发现富碳小行星

（早报讯）欧洲南方天文台近日宣布，一个国际研究小组利用其设在智利的甚大望远镜在海王星外发现了一颗富含碳的小行星，距离地球约40亿公里。

新华社报道，这是天文学家首次在太阳系边缘区域发现这类天体，有望为研究太阳系形成早期提供依据。

欧洲南方天文台在一份声明中指出，这颗名为2004 EW95的行星直径约300公里，位于太阳系边缘、海王星轨道以外的柯伊伯带内。

研究负责人、英国贝尔法斯特女王大学的汤姆·塞卡尔指出，这颗行星的反射光谱不同于柯伊伯带的其他天体。它不仅富含碳，而且还包含氧化铁和层状硅酸盐。此前，天文学家在柯伊伯带从未发现过这两种矿物质的存在。

据研究人员推测，这颗小行星并非柯伊伯带的“土著居民”，而是最初形成于火星和木星之间的小行星带中，后被“驱逐”到了数十亿公里之外的太阳系外部边缘。

科学家此前认为，在太阳系形成早期，木星、土星、天王星和海王星这４颗气态巨行星不断运动，导致一些小型岩石天体从太阳系内部被弹射到遥远轨道。在柯伊伯带发现碳质小行星为印证这一理论提供了有力依据。

天文学家计划对这颗小行星展开进一步研究。但参与观测的智利天主教大学的天体物理学研究员托马斯·普齐亚指出，这颗小行星距离遥远且十分黑暗，就如同在黑色幕布上观察煤山一样困难。

人类迄今所知的太阳系由内及外大致可分三个区域，分别是岩石类的类地行星，气态巨行星和柯伊伯带。柯伊伯带被认为存在大量冰冻天体及碎片，它们可能还保存着46亿年前太阳系形成时的信息。

相关研究成果已发表在美国《天体物理学杂志通讯》上。

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