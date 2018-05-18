夜搜纳吉家人豪华公寓 马警带走284箱名牌包大量现款

马来西亚警方在星期四（17日）晚上搜查三间前首相纳吉家人的豪华公寓单位，并于18日凌晨带走装有名牌包的284个箱子及72包首饰、数目不详的现金、手表及其它贵重物品。

警方派出五辆卡车来到位于吉隆坡市中心的会馆公寓（Pavilion Residences），装上多个用爱马仕柏金包（Hermes Birkin）照片标记的橙色箱子，相信这些箱子里就装有爱马仕柏金包。据了解，橙色正是这一法国奢侈品牌的“招牌色”。

纳吉夫人罗斯玛（Rosmah Mansor）对爱马仕柏金包的喜爱，在马来西亚广为人知。据了解，每个爱马仕柏金包的价格介于1万2000美元（约1万6105新元）至30万美元（约40万2639新元）之间。

马国媒体报道，警方也带走多个行李箱，以及数目不详的现金、首饰、手表等贵重物品。Astro Awani新闻台则报道，一名警员还带着点钞机从公寓走出来。

武吉阿曼商业罪案调查主任阿玛辛（Amar Singh）告诉媒体，从上周三至今，警方已搜查六个地点，本次起获的首饰的数量相当庞大。

他表示，目前还无法确认起获物品的总价值，警方将进行点算，最迟明天就会知道。

上周六，马国土著团结党（PPBM）青年团曾报警，称收到了视频证据。该视频显示，相信由罗斯玛拥有的至少50个爱马仕柏金包，被一辆马国首相署的厢式货车转移至会馆公寓。

目前，纳吉与夫人罗斯玛都卷入马来西亚发展有限公司（1MDB）丑闻。刚重获自由的公正党实权领袖安华17日接受法新社访问时曾表示，当局将很快提控纳吉，而纳吉也难逃牢狱之灾。

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