特朗普：若未达成协议 金正恩下场或如卡达菲

（早报讯）美国总统特朗普警告，如果美朝首脑会晤没有就核武课题达成协议，朝鲜最高领导人金正恩将面对利比亚已故前领导人卡达菲相同的命运。

英国《卫报》报道，特朗普周四在白宫会见北约秘书长后，会见媒体时针对美国国家安全顾问博尔顿称将考虑采用利比亚的弃核模式来实现朝鲜半岛无核化一事，发表上述谈话。

博尔顿所说的“利比亚模式”，指的是卡达菲于2003年与美国政府达成协议，同意用弃核换取美国解除制裁。不过卡达菲政府后来在2011年被西方国家支持的反政府武装推翻，而他本人被枪杀。平壤经常以卡达菲和伊拉克前独裁统治者萨达姆的下场，作为其拥有核武的有力依据。

不过，特朗普强调，如果达成协议，金正恩将保住他的政权，美国也不会把利比亚模式用在朝鲜。

特朗普说：“他（金正恩）将治理他的国家。他的国家会变得非常富裕。他的人民是勤劳的。（但）如果我们没达成协议，那个模式就会发生。”

另据美国之音报道，针对特金会是否能够如期举办，特朗普表示，金正恩是在见过中国国家主席习近平后，事情才出现变化。

他说：“我真的不知道。我想要相信每个人都是清白的。我只能说我们的人就正在处理这件事，安排会面事宜。……我们或许能会面，也或许见不了面。如果我们无法会面，那将很有趣。我们将看看发生什么。（韩朝）边境还是很坚固。我想当他们与中国会面之后，事情出现一些变化。”

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