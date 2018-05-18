安华否认将建立政治家族王朝

（早报讯）马来西亚人民公正党实权领袖安华说，其女儿努鲁依莎不会入阁当部长，妻子旺阿兹莎则会在他接任首相后辞去副首相职，因此，有人指他要建立政治家族王朝的说法并不成立。

电子媒体“当今大马”报道，安华是在接受《半岛电视台》专访时，驳斥其家族垄断政权的说法。

安华说：“我的女儿已告知党，她无意入阁。尽管在党内，她是担任州务大臣的署理主席之下的最高领袖（公正党副主席）。而一旦我接任首相，旺阿兹莎也自然而然会辞职。”

“这是众所周知的事。尽管他们（政敌）继续用这种手法，说你能否想象由一对夫妻档来担任正副首相？这当然是弥天大谎，因为我们已清楚说明，一旦我担任首相，旺阿兹莎将辞职。”

旺阿兹莎也是公正党主席，她在本届大选当选雪兰莪州班登区国会议员，并根据希盟的竞选承诺，在希盟胜选后成为副首相人选。努鲁依莎则当选槟城峇东埔区国会议员，但她没有入阁。

针对副首相职是否应由被视为是代理人的领袖出任，安华说，旺阿兹莎作为公正党主席，是凭自身的资格担任副首相。“她在我被监禁时领导党，这意味她必须处理一切东西和自行做决定，因为她其实很少见到我。就算有，也有警卫在场，她无法（跟我）讨论任何实质的要务，意味她必须自行处理。”

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