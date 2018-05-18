印尼检方要求判极端组织头目死刑

（早报讯）印度尼西亚近来接连发生自杀式炸弹袭击后，检控官要求法庭宣判策划2016年雅加达袭击案的神权游击队头目阿曼死刑。

近来发生的恐怖袭击被指和神权游击队有关，而阿曼一直被视为极端组织“伊斯兰国”在印尼的支持者的实权领袖。

尽管阿曼没有被控涉及最近的恐袭，但检控官阿尼塔周五在庭上指出，阿曼应该为犯下2016年雅加达袭击案的罪行而被判处死刑。

阿曼虽然从2010年起被关进监牢，可是仍能为伊国组织招募人员，并策划了2016年雅加达袭击案。该次恐袭造成八人丧命，包括四名施袭者。

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