韩国：韩朝履行的《板门店宣言》共识没有变化

（早报讯） 韩国表示，韩朝双方履行《板门店宣言》的共识没有变化。

韩联社报道，韩国统一部发言人白泰铉当18日朝鲜劳动党第七届中央军委首次扩大会议表示，朝军可能在会上梳理调整立场向党中央新的战略发展路线看齐。

白泰铉还表示，韩方认为韩朝双方履行《板门店宣言》的共识没有变化。他透露，政府今天将向朝方提供丰溪里核试验场拆除仪式的记者团名单。

据朝中社当天报道，朝鲜劳动党委员长、国务委委员长、中央军委委员长金正恩会上强调贯彻落实劳动党七届三中全会的决定。劳动党曾于上月20日的三中全会上决定将发展路线由核武经济齐头并进转向全力建设经济。

白泰铉还就前日朝方对韩机构负责人谴责韩国政府表示，韩方认为韩朝双方履行《板门店宣言》的共识没有变化，履行《宣言》共建和平的进程才刚刚启动，韩方不会止步或动摇。

对于朝方指 “韩方从接到我方推迟会谈的通知那一刻起，不断以各种名目发来通知找借口百般辩解”，白泰铉回应称，不知道朝方所谓通知究系何指，韩方只向朝方发过一次对会谈延期表示遗憾的通知。

白泰铉表示，政府今天将向朝方提供见证23-25日丰溪里核试验场拆除仪式的记者团名单，并开展必要的协商。

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