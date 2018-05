马哈迪不兼任教育部长

据“当今大马”报道,马来西亚首相马哈迪昨天(17日)宣布自己将出掌教育部后,引来非议。

不过,马哈迪今天表示,将遵守希望联盟竞选宣言,不会兼任教育部长。

昨天马哈迪曾告诉媒体:“我出任教育部长,因为很多人没有受教育,所以由我来做。我们的教育制度太旧了,必须采用新的教学方式,但教师人数不够,可以用一名教师,并善用软件来达到教学目的。”

据悉,希望联盟党主席理事会在商议教育部长的人选安排,马哈迪宣布将兼任教育部长时,并没有人反对。一名消息人士告诉“当今大马”,这是因为当时每个人都只想“好的”,大家以为马哈迪身为首相,只是不能兼任财长。

马哈迪的言论引起非议后,民主行动党元老林吉祥也在昨晚8时31分发推特坦言,他自己也被难倒了,并表示他知道首相不能兼任财政部长,却不了解根据希望联盟的宣言,首相也不能兼任另一职位。

Confess I am stumped myself. Apart from PM cannot be FM, not aware that PH manifesto proposed PM cannot hold another portfolio. https://t.co/rskjygt3Ke