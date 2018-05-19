纳吉律师指警方搜查时“擅取食物”

（早报讯）前首相纳吉代表律师哈伯星（前译“哈尔巴”）表示，纳吉与妻子罗斯马对警方近日来搜查行动的态度十分不满，尤其是警方不分青红皂白地扣押属孩子的私人物品。他也指警方执勤时擅取冰箱内的食物

哈伯星今天下午根据纳吉的委托，在纳吉私邸外发布两页声明表示：“这些傲慢和不负责任的态度都体现在搜查过程中，警方擅自拿取冰箱中的巧克力和食物，甚至要求（纳吉家人）为他们准备食物。”

哈伯星表示，警方日前搜索的柏威年高级公寓A楼的两个单位，分别属于纳吉儿子阿斯曼及女儿吉娜。“纳吉对警方在上述两个单位不分青红皂白扣押私人物品感到不满。警方进入吉娜的单位搜索时，甚至只有女佣在场。”

他说：“吉娜自己购买和别人赠送多年的的衣服和鞋子也遭充公，让其家人感到震惊。”

他强调，吉娜受聘于一个国际私募股权基金，是个拥有自主权的成功女性，其丈夫也是成功商人，他们是个正当家庭。“他们两人婚礼上收到的礼物，甚至几双婴儿鞋和衣服也被警方充公。”

哈伯星说，阿斯曼也是有薪酬的受雇人士，但警方却充公他的旧手机、Ipad和手提电脑。连阿斯曼助理的手表和电脑等个人物品也被充公。“纳吉与家人已保证会全力配合警方，但警方却还作出这些行为。”

他指社交媒体疯传的充公物品，基本上都是纳吉孩子们的私人物品，但这些照片外传已经羞辱这个家庭。

哈伯星表示，纳吉呼吁商业罪案调查组尽快归还私人物品，也别再让其家庭难堪。“这些充公的物品并没有表面证据显示与案件有关。”但他表示，纳吉仍将继续配合当局调查。

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