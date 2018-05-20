韩国LG集团会长具本茂去世 享年73岁

韩国LG集团会长具本茂周日上午近10时因病逝世，终年73岁。根据具本茂的遗愿，葬礼将以非公开方式从简举行。

LG集团是韩国第四大财阀，公司曾在周四发声明指因健康问题入院的具本茂“病情严重”，集团计划安排其40岁的养子具光谟加入董事会，为接班做准备。有报道指具本茂去年曾接受2次脑手术，之后一年多一直在首尔国立大学医院接受治疗。

具本茂是LG集团第二任会长具滋暻的长子，而具滋暻是LG集团创始人具仁会的长子。

具本茂出生于1945年2月10日，从延世大学商学院毕业后，留学美国俄亥俄州许爱兰大学，1975年从该校毕业。1972年，具本茂与韩国前保障社会部长官金太东的女儿金英植结婚。

具本茂在1975年加入LG集团的前身、由祖父具仁会有份创办的乐喜化学工业社工作，乐喜后来开设专营电子工业的金星社，合称为LG集团。他在1980年调入金星社。1983-1984年，他被派到日本分公司工作，1985年进入LG集团高级管理层。

具本茂在乐喜与金星社任职过不少职位，在销售、出口及商业策略范畴累积了不少经验，助他后来晋升到集团管理层，并在1989年被委任为集团副会长。

1995年具本茂接替退休父亲具滋暻成为会长后，致力拓展集团的竞争力，包括抓紧机会开拓电讯业市场，令集团在电子产品以至化学、家电等范畴都有代表性地位。他上任后提出了“正道经营”和“超一流LG”的经营理念，制定了企业伦理规范，并提出“飞跃（LEAP）2005”的远景规划。

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