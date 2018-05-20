日本拟在美朝会谈时派高官赴新

（早报讯）19日据多名日本政府相关人士透露，为配合预计下月12日在新加坡举行的美朝首脑会谈，日本政府基本决定派外交部亚洲大洋洲局长金杉宪治前往当地。

共同社报道，此举目的在于从侧面为美国提供帮助并收集信息，也意在为推动朝鲜绑架日本人问题取得进展而迅速应对，并摸索日朝接触的可能性。

美朝围绕美国总统特朗普和朝鲜劳动党委员长金正恩的会谈正在展开博弈，但日本政府分析最终很可能举行会谈。日方认为随着局势的发展或可找到解决绑架问题的线索，因此判断派遣作为日朝谈判实际负责人的金杉最合适。

也有人预测称，在美朝会谈之际，为从特朗普等人处听取会谈内容，首相安倍晋三或外长河野太郎将前往当地。日本政府似乎也将谨慎关注会谈时的朝方动向，研究安倍等高层是否应前往当地。

据相关人士透露，金杉将在11至13日造访新加坡，外交部东北亚课长金井正彰也拟同行。美朝会谈前，日方将与特朗普政府相关人士密切沟通、与美方进行最终协调。会谈后预计将听取美方介绍关于包括绑架问题在内的会谈内容。日方实际负责人除了在当地展现希望解决绑架问题的日本的姿态外，还将寻求日朝接触的机会。

围绕在新加坡举行的美朝会谈，安倍强调：“当地有日本大使馆，我们也可派联络人员。将与美国紧密合作进行应对。”日本政府消息人士表示：“这是历史上首次朝鲜领导人和美国总统会谈的机会。金正恩应该不会轻易错过。”

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