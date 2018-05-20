朝鲜维修铁路 为外媒采访核试验场拆除仪式做准备

（早报讯）据韩国政府消息人士20日消息，为了给即将前往咸镜北道吉州郡丰溪里参加核试验场拆除仪式的国际媒体团提供方便，朝鲜正在加紧维修元山到吉州等多条铁路路段，并在已完成维修的路段进行火车试运行。

韩国亚洲经济中文网报道，从元山到吉州路段长270多公里，由于修建时间较久，多条路段出现老化等问题。目前火车最高时速仅为每小时40公里，从元山到吉州需要7个小时。

该消息人士表示：“铁路维修和火车试运行工作从上周开始，朝鲜正为国外媒体团的到访积极地做准备。”此外，朝鲜还在修建展望台，让国外媒体能更清晰地观看核试验场坑道爆破的场面。

朝鲜12日宣布将于23-25日销毁丰溪里核试验场，并邀请韩国、美国、英国、中国和俄罗斯五国记者到现场采访。朝鲜表示将安排外媒记者乘坐专机从北京飞抵元山，并乘专列前往丰溪里核试验场。

考虑到核试验场位于荒无人烟的山区，因此安排元山至丰溪里核试验场的特别专列供记者团住宿和用餐。同时，朝方将对海外记者的采访活动给予支持与配合，保障记者中心通信顺畅，方便记者在现场采访后在记者中心发布消息。

另据韩国统一部官员18日透露，韩国政府当天试图通过板门店联络渠道向朝鲜发送获邀赴朝见证核试验场拆除活动的韩方记者名单，但朝鲜没有接收。

韩方分析认为，朝鲜16日以韩美进行联合空演为由，突然推迟定于当天举行的韩朝高级别会谈，朝鲜祖国和平统一委员会委员长李善权17日又警告若韩美联演不停，韩朝会谈难开。朝鲜拒收韩方名单，显然是最近韩朝关系骤然趋冷的结果。

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