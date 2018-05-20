网上流传从纳吉豪宅搜出的物品照片：部分是假的

马来西亚《星报》报道，网上流传从前首相纳吉豪宅搜出的名牌包、名表和现金的照片，有好几张是假的。

据悉，其中一张六枚金劳力士手表的照片，在社交媒体网站Pinterest上广泛分享。另一张装满美国货币的行李照片，则来自2016年6月发生在美国的一起抢劫案。

流传最广的是一张展示了27个五颜六色的爱马仕柏金包的照片，这些包包整齐地摆放在看似客厅的地板上。

《砂拉越报告》早前在其面簿页面上分享这张照片，称这张未经证实照片上的包包属于纳吉夫人，估价为2000万令吉（约676万新元）。

但新加坡奢侈品商店“Shopfirstluxury”昨天（19日）指出，这张照片是在他们的陈列室拍摄的，还呼吁网民不要转发。

马国警方在28小时里，从16日晚上开始采取雷厉行动兵分几路到纳吉的办公室、官邸、大使花园私邸，以及柏威年豪华公寓三个单位展开搜查，起获数量惊人的财物。

这些物品包括284个款式琳琅满目的名牌手提袋如爱马仕的柏金包（Hermes Birkin）、10多只名表、需要用算钞票机点算的现金，以及超过100公斤的金条等。警方必须动用六辆大卡车，把装满起获财物的72个行李箱及手提袋运走。

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