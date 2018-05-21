特朗普要求司法部调查FBI“渗透”其竞选团队

（早报讯）美国总统特朗普星期天（20日）在推特宣布，他将在周一（21日）正式要求司法部调查，前总统奥巴马政府是否曾基于政治目的，要求联邦调查局（FBI）渗透或监视他的竞选团队。

特朗普在推特写道：“我特此要求司法部，就FBI或司法部是否曾基于政治目的、渗透或监视特朗普竞选团队，以及上述要求是否由奥巴马政府内的人士指使！”他较早前一个帖文指，若FBI或司法部真的曾渗透团队、令另一方受益，“那真是非常大的问题”。

司法部发言人星期天说，该部门已经要求检察官调查，FBI展开通俄门调查是否具有政治动机。

政论杂志《国家评论》早前称FBI曾在特朗普竞选团队安插线人搜证。特朗普随即指若报道属实，会是“较水门事件更严重的丑闻”。特朗普代表律师之一、前纽约市长朱利安尼则认为，若FBI确曾利用线人套取证据，通俄案调查将失去正当性。

特朗普20日也在推特连珠炮发，指事件已经变得愈来愈荒谬，再次形容特别检察官米勒领导的通俄调查为“猎巫”，属带有政治目的、欲令共和党在11月中期选举失利的行动。他又重提前国务卿希拉莉的电邮丑闻，呼吁共和党人及真正的美国人应该强硬起来，认真对待事件。

免费试阅14天