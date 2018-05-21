92%的20-39岁韩国人：朝鲜不会弃核

（早报讯）继韩朝首脑会谈之后，预定了举行美朝首脑会谈，但大多数的20至39岁韩国人预测“朝鲜不会放弃核武器”。

《朝鲜日报》和首尔大学社会发展研究所联合实施的民意调查，得出了上述结果。在这次民意调查中，以韩国全国1000名20-39岁的人为对象，在4.27韩朝首脑会谈之后的4月28日至5月7日进行了第一轮调查。在这些人当中，按照性别、年龄、职业比例选取了100人的参与团，在5月12日对韩朝关系与统一进行了演讲和讨论会等，经过深思熟虑后，按照和第一轮调查相同的问卷项目实施了第二轮调查。

在2008年首尔大学统一和平研究院开展的调查中，认为“朝鲜不会弃核”的意见，在2、30岁中占74%； 4.27韩朝首脑会谈之后，在本次民意调查的第一轮调查中，该意见占68%，和10年前相比稍有下降；但在讨论会之后的第二轮调查中，该意见大幅上升至92%。相反，在第一次和第二次调查中，认为“朝鲜会弃核”的意见从32%降至8%。

对“统一之后是否撤走驻韩美军”的问题，认为“应该驻扎”的意见在第一轮调查中占57%，但第二次调查时上升至75%。与此相比，认为“应该撤走”的意见从43%大幅降低至25%。

这次调查中，面对4.27韩朝首脑会谈之后金正恩形象改变的提问，认为比过去“变好了”的回答占56%。和过去“差不多”占40%，“变差了”占4%。评价上月举行的韩朝首脑会谈“取得了超乎期待的成果”的意见占60%，高于“和期待的一样”（32%）、“低于期待”（7%）等意见。

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