新任反贪会主席苏克里：今早纳吉并非被捕

《海峡时报》报道，马来西亚前首相纳吉今早抵达位于布城的反贪污委员会（MACC）总部录口供之后，新任马来西亚反贪会主席苏克里（Mohd Shukri Abdull）于今天上午11时30分召开记者会。

苏克里表示，因为反贪会得到了更多情报，所以纳吉今早是按照要求，来反贪会提供一马基金走向的信息的，并非被逮捕。

他也说，本来他的退休生活很舒适，但他接受成为反贪会主席，因为他希望完成调查对一马公司（1MDB）子公司SRC国际的调查。

“虽然接下来的工作艰难，但我很开心。”

苏克里坦言，他于2015年调查与一马公司有关系的资金时，曾经感受到“很大压力”，不仅证人被带走，还有人威胁要将他革职。据他爆料，他于2015年调查一马弊案期间，还曾经从马来西亚逃难到美国。

他回忆说，当时只有三名部长有勇气对一马弊案表达不满，他们分别是慕尤丁（Muhyiddin Yassin）、沙菲益（Shafie Apdal）以及阿末胡斯尼（Ahmad Husni Hanadzlah）。

另据“当今大马”报道，针对来自沙地阿拉伯王子的26亿令吉捐款，苏克里指出，的确有这样的一封信函，但是反贪会官员前往该国后，这名“有问题”的王子虽然承认曾经捐26亿令吉给纳吉，却拿不出任何文件或完好的证据证明。

他也补充说，根据反贪会标准调查程序，一定得有文件作为证明，但前总检察长却拒绝发出司法互助协议文件（MLA）让反贪会进一步查证。

“在我们的标准作业程序中，我们自己会去找证人，但在本案中，‘某个人’却介绍（沙地阿拉伯）王子给我们，让我们去见他。你们明白我的意思吗？”

马来西亚第14届大选后，执政的希望联盟委任在退休前已在反贪会服务32年的苏克里重返反贪会，出任主席，苏克里于昨天（21日）上午获得聘书。

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