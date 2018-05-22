韩青瓦台高官：特金会将如期举行

（早报讯）韩国青瓦台国家安保室室长郑义溶周一（21日）在随同总统文在寅访美的专机上接受记者采访时表示，美朝首脑会谈99.9%会如期举行，目前美韩正在努力理解朝方立场，为种种可能性提前作准备。

韩联社报道，郑义溶表示，此次美韩首脑会晤的主要目的在于就如何牵引今后局势的发展坦诚交换意见。因此本次首脑会谈的进行方式将不同于以往，将以首脑单独会晤为主，两位领导人将用充分的时间坦率交换意见。

对于此次美韩首脑会谈的议题，郑义溶称，双方将就如何促6月12日的特金会圆满成功达成重要共识，以及如何保障特金会上达成的协议顺利落实坦诚交流。

他透露，此次美韩首脑会谈没有任何提前协调以及事先确定的协议内容，双方将只就上述两个话题进行讨论。

问及如何评价朝鲜近期转变态度指责美韩时，郑义溶表示：“从朝方立场来看，可能是希望得到我们的理解。”

分析人士认为，这是在暗示美韩首脑将就如何在朝美无核化路线图谈判过程中更多地反映朝方立场进行讨论。

郑义溶透露：“美韩正紧密合作共享种种信息，已在实务层面就采取何种措施、如何合作让朝鲜走上我们期待的方向等开展了广泛的讨论，期待此次美韩首脑会谈能取得好的结果。”

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