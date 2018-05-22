安倍否认早就知道加计学园将新设兽医学院

（早报讯）日本首相安倍晋三22日就学校法人“加计学园”新设兽医系一事否定了他曾于2015年2月25日与学园理事长加计孝太郎会面的爱媛县新文件内容。安倍称：“我并未在（文件）所指的日期与理事长会面”。

共同社报道，安倍在首相官邸接受媒体提问时称：“为慎重起见查看了官邸的记录，但没有发现（相关记录）。”对于爱媛县文件中记载他评论称“这种新兽医大学的想法很好”这一点，安倍解释称：“就像迄今在国会等场合说过的那样，我既没有从加计那里听说过关于兽医系新设事宜，也没有说过那样的话。”

六个在野党派的干事长、书记局长等人就应对举措进行磋商，一致认为安倍在国会反复作出虚假答辩的嫌疑加大。在野党方面认为有必要追究矛盾点，确认将向执政党要求在安倍出席的众参两院预算委员会会议上进行集中审议。

立宪民主、国民民主等六个在野党团在国会内的磋商中还商定，除了向国会提交文件的爱媛县知事中村时广作为知情人出席国会外，还要求对加计及前首相秘书官柳濑唯夫进行证人传唤。

立宪民主党干事长福山哲郎在磋商后的记者会上就安倍否认曾与加计会面一事批评称：“这是爱媛县政府出具的公文，如果要反驳必须基于证据进行反驳。”

安倍在此前的国会答辩中介绍称，得知兽医系新设计划是在2017年1月，若新文件内容属实将动摇安倍答辩的可信度，对执政造成打击。

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